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В Витебске таможенники изъяли более 8 т шампиньонов общей стоимостью свыше 46 тысяч рублей

17 февраля 2018 08:03
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Новости Беларуси. В Городокском районе был задержан грузовик Volvo, в котором перевозилось 8 тонн свежих грибов.  

Как сообщает Государственный таможенный комитет, в документах водителя было указано, что в грузовом отсеке находится 12 тонн «мицелия гриба шампиньона в смеси с компостом».  

В Витебске таможенники изъяли более 8 т шампиньонов общей стоимостью свыше 46 тысяч рублей -1

Фото: Государственный таможенный комитет  

Сотрудниками таможни была проведена проверка груза. Было обнаружено, что в автомобиле всего 2 тонны мицелия. Вместе с ним перевозилось 8 тонн свежих шампиньонов, на которые у водителя документов не было.  

В Витебске таможенники изъяли более 8 т шампиньонов общей стоимостью свыше 46 тысяч рублей -4

Фото: Государственный таможенный комитет  

Шампиньоны, общая стоимость которых составила более 46 тысяч рублей, изъяты. Начат административный процесс по статье «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению».  

В феврале 2018 года пограничники задержали двух человек за незаконный ввоз телятины. 

Общая масса мяса составила около 200 кг – подробности здесь.  

# происшествия # Таможня Беларуси # Фотофакт

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