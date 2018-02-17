В Витебске таможенники изъяли более 8 т шампиньонов общей стоимостью свыше 46 тысяч рублей
Новости Беларуси. В Городокском районе был задержан грузовик Volvo, в котором перевозилось 8 тонн свежих грибов.
Как сообщает Государственный таможенный комитет, в документах водителя было указано, что в грузовом отсеке находится 12 тонн «мицелия гриба шампиньона в смеси с компостом».
Фото: Государственный таможенный комитет
Сотрудниками таможни была проведена проверка груза. Было обнаружено, что в автомобиле всего 2 тонны мицелия. Вместе с ним перевозилось 8 тонн свежих шампиньонов, на которые у водителя документов не было.
Фото: Государственный таможенный комитет
Шампиньоны, общая стоимость которых составила более 46 тысяч рублей, изъяты. Начат административный процесс по статье «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению».
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