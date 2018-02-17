В Витебске таможенники изъяли более 8 т шампиньонов общей стоимостью свыше 46 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Городокском районе был задержан грузовик Volvo, в котором перевозилось 8 тонн свежих грибов. Как сообщает Государственный таможенный комитет, в документах водителя было указано, что в грузовом отсеке находится 12 тонн «мицелия гриба шампиньона в смеси с компостом».

Фото: Государственный таможенный комитет

Сотрудниками таможни была проведена проверка груза. Было обнаружено, что в автомобиле всего 2 тонны мицелия. Вместе с ним перевозилось 8 тонн свежих шампиньонов, на которые у водителя документов не было.

Фото: Государственный таможенный комитет