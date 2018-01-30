В Витебске сотрудница детсада воровала у детей золотые украшения

Новости Беларуси. В Витебске сотрудница детсада воровала у детей золотые крестики и сережки.

По информации УВД Витебского облисполкома, правоохранителям сообщили о пропаже ценных вещей родители малышей.

Оказалось, что к этому имеет отношение сотрудница детского сада. По предварительной информации, подозреваемая сдавала похищенное в ломбард.

Возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел летом 2017 года в Минске.