В Витебске сотрудница детсада воровала у детей золотые украшения

Новости Беларуси. В Витебске сотрудница детсада воровала у детей золотые крестики и сережки.
По информации УВД Витебского облисполкома, правоохранителям сообщили о пропаже ценных вещей родители малышей.
Оказалось, что к этому имеет отношение сотрудница детского сада. По предварительной информации, подозреваемая сдавала похищенное в ломбард.
Возбуждено уголовное дело.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Похожий случай произошел летом 2017 года в Минске.
Воспитательница детсада отбирала у детей вещи и сдавала в ломбард – здесь подробнее.