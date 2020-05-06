В Витебске произошёл пожар в бытовом вагончике

Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Витебске загорелся бытовой вагончик.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели задымление. Пожар был ликвидирован, огнём повреждены обшивка стен вагончика, потолок и имущество.
Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Витебске загорелся бытовой вагончик.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели задымление. Пожар был ликвидирован, огнём повреждены обшивка стен вагончика, потолок и имущество.
Фото: Витебское ОУМЧС
В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка, выясняется причина загорания.
Фото: Витебское ОУМЧС
На неделе в Минске горел автомобиль.
Пожар был потушен за 10 минут – здесь подробности.