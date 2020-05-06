Прямой эфир

В Витебске произошёл пожар в бытовом вагончике

06 мая 2020 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 мая около шести вечера в Витебске загорелся бытовой вагончик. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели задымление. Пожар был ликвидирован, огнём повреждены обшивка стен вагончика, потолок и имущество. 

В Витебске произошёл пожар в бытовом вагончике -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка, выясняется причина загорания. 

В Витебске произошёл пожар в бытовом вагончике -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

На неделе в Минске горел автомобиль.

Пожар был потушен за 10 минут – здесь подробности

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно на женщину напали бывшие сожители и потребовали вернуть долги
05 мая 2020 14:36

В Гродно на женщину напали бывшие сожители и потребовали вернуть долги

В Петриковском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста
05 мая 2020 14:08

В Петриковском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста

Автомобиль горел на улице Ратомской в Минске
05 мая 2020 13:14

Автомобиль горел на улице Ратомской в Минске