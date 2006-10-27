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В Витебске произошло ограбление банка

27 октября 2006 11:00
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Милиционеры ведут поиск преступника, который похитил 15 млн. рублей из расчетно-кассового центра одного из витебских филиалов "Беларусбанк". Накануне вечером неизвестный мужчина в темных очках и шапке, угрожая работникам банка предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. И хотя сотрудники милиции прибыли на место происшествия уже через несколько минут, грабитель успел скрыться. Как сообщили в Октябрьском РОВД Витебска, никто из сотрудников отделения банка не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело.
# происшествия

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