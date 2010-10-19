В Витебске пойман грабитель-казанова

Витебчанка, занимающаяся торговлей на рынке, пригласила случайного знакомого в свою квартиру, чтобы продолжить заведенное знакомство за чашкой кофе.

Спустя некоторое время гость вдруг взял женщину на руки и понес в спальню. Положил женщину на кровать на живот, загнул руки за спину, связал их веревкой, потом связал и ноги. Женщина, вероятно, была искренне уверена в том, что все это делается, чтобы разыграть какую-то эротическую игру, пишет «Звязда». Поэтому и не оказывала сопротивления.



А потом «Казанова» потребовал, чтобы женщина сказала ему, где прячет деньги и ювелирные изделия. Так и не дождавшись ответа, снял со своей новой знакомой украшения, которые были на ней. Потом начал искать в квартире ценности. Нашел деньги и одежду, которую женщина планировала продать на рынке. После – скрылся.

Злоумышленника поймали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. За новый криминальный поступок он может быть лишен свободы сроком до шести лет.