Прямой эфир

В Витебске парень ударил кондуктора после просьбы оплатить проезд

28 июня 2018 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Витебске молодой человек напал на кондуктора после просьбы предъявить проездные билеты или оплатить проезд.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в субботу около шести часов вечера в троллейбус зашла компания из трёх девушек и парня. К молодым людям подошёл кондуктор и попросил оплатить проезд.  

В ответ мужчина услышал брань, а затем парень ударил кондуктора по лицу. Когда пострадавший упал, злоумышленник нанёс ещё один удар ногой. Водитель транспортного средства не видел происходившего и, подъехав к остановке, открыл двери троллейбуса. Молодые люди воспользовались этим и сбежали.  

В то же время кондуктор позвонил в милицию. Через несколько минут хулиган и его спутницы были задержаны. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Одной из задержанных стало плохо, её передали медработникам.  

В отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

На неделе в Минске подрались пассажир и контролёр.  

Обстоятельства конфликта выясняются – здесь подробности.  

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Молодая мать случайно закрыла грудного ребёнка в авто. Пришлось разбивать стекло
28 июня 2018 12:51

Молодая мать случайно закрыла грудного ребёнка в авто. Пришлось разбивать стекло

В Гомеле мужчина, рыбачивший под ЛЭП, получил тяжёлые ожоги
28 июня 2018 10:14

В Гомеле мужчина, рыбачивший под ЛЭП, получил тяжёлые ожоги

В Минске мать случайно закрыла младенца в машине. Потребовалась помощь спасателей
28 июня 2018 09:44

В Минске мать случайно закрыла младенца в машине. Потребовалась помощь спасателей