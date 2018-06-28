В Витебске парень ударил кондуктора после просьбы оплатить проезд

Новости Беларуси. Вечером 23 июня в Витебске молодой человек напал на кондуктора после просьбы предъявить проездные билеты или оплатить проезд.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в субботу около шести часов вечера в троллейбус зашла компания из трёх девушек и парня. К молодым людям подошёл кондуктор и попросил оплатить проезд.

В ответ мужчина услышал брань, а затем парень ударил кондуктора по лицу. Когда пострадавший упал, злоумышленник нанёс ещё один удар ногой. Водитель транспортного средства не видел происходившего и, подъехав к остановке, открыл двери троллейбуса. Молодые люди воспользовались этим и сбежали.

В то же время кондуктор позвонил в милицию. Через несколько минут хулиган и его спутницы были задержаны. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Одной из задержанных стало плохо, её передали медработникам.

В отношении 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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