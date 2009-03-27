В Витебске оперативники обнаружили сразу два подпольных водочных завода

Фальсификат изготавливали в частных домах, при этом использовали акцизные марки старого образца.

Примечательно, что такие же были на Витебском ликёро-водочном заводе. «Уважали» нарушители и продукцию этого предприятия – в обоих случаях они позаимствовали названия для своего товара от местного бренда. Всего же с начала года на территории Витебской области изъято свыше 10-ти тонн спиртосодержащей продукции.

- Этикетки и акцизные марки были поддельными. Старого образца, еще 2002 года, – рассказала телеканалу СТВ оперуполномоченный по особо важным делам ГУБКиЭП МВД Республики Беларусь Вероника ПОСМЕТЬЕВА. Единственное, что было подлинным – это закупорочные пробки, которые действительно были Витебского ликеро-водочного завода. И сейчас в рамках проверки еще предстоит выяснить, откуда и кем были поставлены эти пробки.