В Витебске началось рассмотрение дела преступной группы Ринаса

40 томов уголовного дела и 170 свидетелей. На скамье подсудимых 28 человек. Они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: вымогательства, кражи, грабежи, мошенничество, уничтожение и повреждение имущества, похищение людей. Преступная группа действовала на территории Витебска и Шумилинского района на протяжении 10 лет и совершила более 100 преступлений. Потерпевшими от действий подозреваемых признаны 62 человека.



В прошлом спортсмены, подсудимые не раз занимали призовые места на престижных соревнованиях. Теперь эту бандитскую группировку, сотрудники МВД называют одной из самых профессиональных преступных организаций. Действуя на территории Витебской области в течение 10 лет, впервые в поле зрения правоохранителей они попали только в июле 2006 года. Как отмечают следователи, главное оружие преступников - хитрый и продуманный механизм действий.



Этот судебный процесс не последний, окончательную точку в деле можно будет поставить через 6-7 месяцев. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.