В Витебске мужчина упал в открытое на чердачном помещении отверстие

Он пролетел почти восемь этажей и застрял в полутора метрах от первого. Чтобы достать пострадавшего из узкой шахты, понадобилось проломать стену одной из квартир. До этого случая в шахты падали только коты.

Громкие крики услышали жильцы подъезда. Однако откуда доносятся призывы о помощи, поняли не сразу. А когда выяснили - ужаснулись - в вентиляционной шахте - человек.

Такая операция первая в практике витебских спасателей. Действовать надо было оперативно. Определили – пострадавший, между первым и вторым этажом. В шахту спустили веревку длинной 30 метров и пробили дыру в ванной комнате одной из квартир.

Чтобы извлечь невольного узника понадобилось более двух часов и немало техники - мощные перфораторы, кувалды и бензорезы. Все это время самочувствием человека в шахте интересовались спасатели, да и он сам ни на минуту не умолкал.

Чуть позднее удалось выяснить. Парню 20 лет. Зовут Ваня. Живет в противоположном конце города. Как оказался на чердаке - не помнит. До него в вентиляционную шахту проваливались только котята.

В бессознательном состоянии и с ушибами пленника госпитализировали. Обошлось без серьезных травм. Так что можно сказать – парень родился в рубашке.

