В Витебске из колодца спасли отца и сына. Они потеряли сознание, надышавшись парами битумной мастики

Новости Беларуси. В Витебске из колодца спасли отца и сына.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером восьмого августа. Спасателям сообщили, что двое мужчин находятся без сознания в колодце на территории частного домовладения.

Оказалось, что на глубине четыре метра в бетонном колодце находились отец и сын. Отец проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца битумной мастикой, надышался ее парами и потерял сознание. Сын поспешил на помощь к родителю, но, также надышавшись парами битумной мастики, оказался без сознания и не смог выбраться наружу. МЧС о произошедшем сообщила жена отца.

Обоих мужчин подняли на поверхность. Пострадавших доставили в медучреждение в токсикологическое отделение. Они находятся в состоянии средней тяжести.