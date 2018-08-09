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В Витебске из колодца спасли отца и сына. Они потеряли сознание, надышавшись парами битумной мастики

09 августа 2018 08:08
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Новости Беларуси. В Витебске из колодца спасли отца и сына.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером восьмого августа. Спасателям сообщили, что двое мужчин находятся без сознания в колодце на территории частного домовладения.

Оказалось, что на глубине четыре метра в бетонном колодце находились отец и сын. Отец проводил работы по гидроизоляции внутри нового канализационного колодца битумной мастикой, надышался ее парами и потерял сознание. Сын поспешил на помощь к родителю, но, также надышавшись парами битумной мастики, оказался без сознания и не смог выбраться наружу. МЧС о произошедшем сообщила жена отца.

Обоих мужчин подняли на поверхность. Пострадавших доставили в медучреждение в токсикологическое отделение. Они находятся в состоянии средней тяжести.

В начале июля в Калинковичском районе женщина упала в 8-метровый колодец (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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