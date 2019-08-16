В Витебске бывший милиционер после увольнения представлялся сотрудником ГАИ

Установлено, что через четыре года бывший милиционер совершал преступления под видом сотрудника ДПС ГАИ. В один из дней фигурант предложил 19-летнему уроженцу Витебска «помощь» в получении водительского удостоверения за деньги.

Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний старший лейтенант был уволен из милиции в 2015 году по отрицательным мотивам. Мужчина подделал административный протокол. Отмечается, что подозреваемый хранил форменную одежду у себя дома.

Новости Беларуси. 15 августа в Витебске был задержан бывший милиционер, который продолжал представляться сотрудником правоохранительных органов после увольнения.

На встречу с потерпевшим подозреваемый пришёл в милицейских брюках и рубашке с погонами, а также предъявил бэйдж, который ранее был у каждого сотрудника ОВД. Витеблянин передал мужчине 600 рублей и 100 долларов, которые предназначались для экзаменационной комиссии в ГАИ. Полученными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Далее бывший милиционер уговорил того же потерпевшего продать ему в рассрочку автомобиль, написав расписку, что полностью оплатит покупку за три месяца. Транспортное средство было снято с учёта, а деньги так и не поступили.

Возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и за мошенничество.

Несколько недель назад в Гомеле была задержана женщина, которая представлялась сотрудницей санэпидемстанции.