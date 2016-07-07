В Витебске бабушка выпала из троллейбуса, а на следующий день умерла

Новости Беларуси. Следователям предстоит установить, есть ли связь между выпадением женщины из троллейбуса и ее смертью.
Тело 74-летней женщины было обнаружено у нее дома. Как выяснилось, накануне вечером пенсионерка упала на остановке общественного транспорта возле Летнего амфитеатра, когда пыталась сесть в троллейбус.
Бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в травмпункт, где у нее диагностировали ушибы головы и груди. Оказав помощь, медики отпустили ее домой.
В настоящий момент изучаются записи камер видеонаблюдения.
Сотрудники ГАИ осматривают троллейбус, опрашивают водителя и кондуктора.