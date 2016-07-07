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В Витебске бабушка выпала из троллейбуса, а на следующий день умерла

07 июля 2016 10:56
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Новости Беларуси. Следователям предстоит установить, есть ли связь между выпадением женщины из троллейбуса и ее смертью.

Тело 74-летней женщины было обнаружено у нее дома. Как выяснилось, накануне вечером пенсионерка упала на остановке общественного транспорта возле Летнего амфитеатра, когда пыталась сесть в троллейбус.

Бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в травмпункт, где у нее диагностировали ушибы головы и груди. Оказав помощь, медики отпустили ее домой.

В настоящий момент изучаются записи камер видеонаблюдения.

Сотрудники ГАИ осматривают троллейбус, опрашивают водителя и кондуктора.

# происшествия # Несчастный случай

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