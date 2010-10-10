В Витебск прилетают родственники погибших в авиакатастрофе под Смоленском

Два польских авиалайнера приземлились 10 октября в аэропорту Витебска – это ближайшая к Смоленску воздушная гавань. Около 200 родственников погибших побывают сегодня на месте катастрофы польского самолета Ту-154, которая случилась ровно полгода назад.

10 октября у памятного камня на месте авиакатастрофы отслужат молебны. Затем родственники погибших посетят мемориальный комплекс Катынь.

Витольд Юраш, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

Все это возможно благодаря согласию белорусских властей на то, чтобы воспользоваться витебским аэропортом. И это прозвучит уже типично, я это всегда говорю, но это просто правда, что со стороны белорусских властей все делается ну просто великолепно. Нам оказывается всяческая помощь, всяческое содействие от таких проблем протокольных вплоть до технических, типа, то, чтобы найти автобусы. Мы за это очень благодарны.

Напомним, лайнер президента Польши с членами официальной делегации летел для участия в траурных мероприятиях в Катыни и разбился при посадке на аэродром «Северный». В катастрофе погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе, президент Лех Качиньский с супругой.

Обратно польские самолеты вылетят из Витебска вечером.