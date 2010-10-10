В Витебск прилетают родственники погибших в авиакатастрофе под Смоленском

10 октября у памятного камня на месте авиакатастрофы отслужат молебны. Затем родственники погибших посетят мемориальный комплекс Катынь.
Витольд Юраш, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:
Все это возможно благодаря согласию белорусских властей на то, чтобы воспользоваться витебским аэропортом. И это прозвучит уже типично, я это всегда говорю, но это просто правда, что со стороны белорусских властей все делается ну просто великолепно. Нам оказывается всяческая помощь, всяческое содействие от таких проблем протокольных вплоть до технических, типа, то, чтобы найти автобусы. Мы за это очень благодарны.
Обратно польские самолеты вылетят из Витебска вечером.