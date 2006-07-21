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В Вильнюсе произошел сильный взрыв на предприятии, утилизирующем просроченные дезодоранты

21 июля 2006 12:13
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21 июля на вильнюсском предприятии "Ad Rem", которое занимается утилизацией дезодорантов с истекшим сроком годности, произошел сильный взрыв и вспыхнул большой пожар. Двое рабочих, которые находились в непосредственной близости от места взрыва, погибли, семеро получили серьезные ранения. У некоторых состояние крайне тяжелое из-за ожогов, которые составляют до 90% поверхности тела. Пожар удалось локализовать и потушить только усиленным нарядам пожарных-спасателей. Предприятию нанесен большой ущерб. Создана комиссия для изучения причин этого трагического происшествия.
# происшествия

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