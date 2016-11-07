В Вильнюсе на тротуаре найден белорус без сознания: мужчина госпитализирован

Новости Беларуси. Состояние белоруса найденного на тротуаре в Вильнюсе остается тяжелым. По информации полиции, он находился с экскурсией в Тракае и пропал. Позже его без сознания с множественными травмами обнаружили уже в Вильнюсе.

Подозревают, что мужчина 1983 года рождения прыгнул со строительных лесов. Белоруса доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рамунас Матонис, начальник отдела коммуникаций департамента полиции Литвы:

Получили сообщение, что в Вильнюсе на тротуаре лежит человек без сознания. Выяснилось, что он гражданин Беларуси 1983 года рождения. По нашим данным, он спрыгнул со строительных лесов. Сейчас его состояние тяжелое, госпитализирован.