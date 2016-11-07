Прямой эфир

В Вильнюсе на тротуаре найден белорус без сознания: мужчина госпитализирован

07 ноября 2016 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Состояние белоруса найденного на тротуаре в Вильнюсе остается тяжелым. По информации полиции, он находился с экскурсией в Тракае и пропал. Позже его без сознания с множественными травмами обнаружили уже в Вильнюсе.

Подозревают, что мужчина 1983 года рождения прыгнул со строительных лесов. Белоруса доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рамунас Матонис, начальник отдела коммуникаций департамента полиции Литвы:
Получили сообщение, что в Вильнюсе на тротуаре лежит человек без сознания. Выяснилось, что он гражданин Беларуси 1983 года рождения. По нашим данным, он спрыгнул со строительных лесов. Сейчас его состояние тяжелое, госпитализирован.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Иномарка протаранила «Скорую помощь» с пациентом в центре Минска: спецавтомобиль опрокинулся на соседнюю машину
06 ноября 2016 13:29

Иномарка протаранила «Скорую помощь» с пациентом в центре Минска: спецавтомобиль опрокинулся на соседнюю машину

Аварии в Беларуси из-за плохих погодных условий: в Витебской области за сутки – 32 ДТП, под Минском опрокинулась маршрутка
06 ноября 2016 10:52

Аварии в Беларуси из-за плохих погодных условий: в Витебской области за сутки – 32 ДТП, под Минском опрокинулась маршрутка

В Столбцовском районе микроавтобус насмерть сбил 46-летнего велосипедиста
03 ноября 2016 14:11

В Столбцовском районе микроавтобус насмерть сбил 46-летнего велосипедиста