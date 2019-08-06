В Вилейском районе перебегавшего дорогу мальчика задело зеркалом машины

Новости Беларуси. 4 августа примерно в полвторого дня неподалёку от деревни Сосенка Вилейского района ребёнка зацепило зеркалом машины.

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, женщина и её 7-летний сын захотели сделать фотографию возле моста через реку Вилия. Когда мальчик начал переходить проезжую часть, его задело правым зеркалом заднего вида проезжавшей мимо машины Skoda Rapid.

38-летний водитель иномарки двигался в сторону посёлка Нарочь и заметил выбежавшего на дорогу ребёнка. Водитель сумел не сбить мальчика, выехав на встречную полосу, однако полностью избежать ДТП не получилось.

Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Речицком районе 3-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину.