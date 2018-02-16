В Вилейке рабочий лесхоза снял каску, и на голову ему тут же упал кусок дерева

Во время работ обломалась верхушка дерева и упала мужчине на голову как раз в тот момент, когда он снял каску. Бедняга с черепно-мозговой травмой попал в больницу. Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение правил техники безопасности.