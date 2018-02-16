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В Вилейке рабочий лесхоза снял каску, и на голову ему тут же упал кусок дерева

16 февраля 2018 14:10
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Новости Беларуси. В Вилейке рабочий лесхоза получил травму на распиловке леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Вилейке рабочий лесхоза снял каску, и на голову ему тут же упал кусок дерева-1

  

Во время работ обломалась верхушка дерева и упала мужчине на голову как раз в тот момент, когда он снял каску. Бедняга с черепно-мозговой травмой попал в больницу. Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение правил техники безопасности.  

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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