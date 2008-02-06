В Венгрии проходит масштабная забастовка железнодорожников

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом из Беларуси в направлении Венгрии осуществляются в нормальном режиме. Движение поездов остановлено по всей Венгрии. Профсоюзы требуют увеличения зарплаты на 10 % процентов, а также выплат от приватизации одной из транспортных компаний.



Забастовка венгерских железнодорожников не вызвала сбоя в графике движения пассажирских поездов, следующих по территории Беларуси в Венгрию. Из Минска в Будапешт регулярно курсирует белорусский прицепной вагон к российскому поезду Москва-Будапешт.