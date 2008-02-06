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В Венгрии проходит масштабная забастовка железнодорожников

06 февраля 2008 12:15
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Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом из Беларуси в направлении Венгрии осуществляются в нормальном режиме. Движение поездов остановлено по всей Венгрии. Профсоюзы требуют увеличения зарплаты на 10 % процентов, а также выплат от приватизации одной из транспортных компаний.

Забастовка венгерских железнодорожников не вызвала сбоя в графике движения пассажирских поездов, следующих по территории Беларуси в Венгрию. Из Минска в Будапешт регулярно курсирует белорусский прицепной вагон к российскому поезду Москва-Будапешт.
# происшествия

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