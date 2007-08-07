В Великобритании зарегистрирован новый очаг заражения скота ящуром

Он зафиксирован недалеко от первого - рядом с фермой в Вулфорде, в пределах так называемой 10-километровой зоны безопасности. Правительство Великобритании официально подтвердило факт заражения скота ящуром на второй ферме на юге Англии. С соответствующим заявлением выступил министр окружающей среды. Он также подчеркнул, что заболевшие животные "уничтожаются". Вторая ферма, где сейчас обнаружен вирус ящура, находится в нескольких километрах от хозяйства, на территории которого вирус был первоначально выявлен в минувшую пятницу. Тем временем, Евросоюз, Россия и Беларусь запретили ввоз из Великобритании любой мясомолочной продукции.