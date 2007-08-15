В Великобритании зафиксирована новая вспышка ящура

Очаг обнаружен в зоопарке "Мир приключений в Чессингтоне", это всего в 19 километрах от Лондона. Сейчас он закрыт, вокруг - трехкилометровая зона отчуждения. Зоопарк находится в графстве Суррей, где в начале августа опасное заболевание было выявлено на двух фермах. Тогда появилась версия, что источником заражения стала расположенная неподалеку лаборатория, где изучают и разрабатывают вакцину для борьбы с ящуром. А накануне на карантин была закрыта ферма в соседнем графстве Кент, где у животных также были выявлены симптомы этого опасного заболевания.