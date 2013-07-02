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В Великобритании вторые сутки полыхает завод по переработке отходов: 9 человек отравились угарным газом

02 июля 2013 09:05
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Новости Великобритании. Недалеко от Бирмингема вторые сутки продолжает полыхать завод по переработке отходов. 100 тысяч тонн бумаги и пластика загорелись после того, как на крышу здания приземлился летающий фонарик со свечой. 

Пожарные ни на минуту не прекращают борьбу с огнём. Но к этому часу пламя удалось лишь локализовать. При тушении пострадали девять брандмейстеров. Они отравились угарным газом.

Жителям  домов, расположенных неподалеку от места ЧП, советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу. Этот пожар признали одним из самых крупных за последние 10 лет в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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