В Великобритании во время авиашоу разбился самолет

Им управляла 40-летняя американка Вики Круз. Женщина-пилот скончалась на месте.

Никто из зрителей шоу, проходившего на автодроме Сильверстоун в графстве Бакингем, не пострадал. По данным полиции, самолет Edge E40 с одним пилотом на борту по непонятным пока причинам упал на землю. На месте катастрофы работают полицейские, начато расследование.

Авиашоу, во время которого погибла Круз, проходило в рамках мирового чемпионата по воздушной акробатике (The World Aerobatic Championships). Этот чемпионат проходит раз в два года и собирает лучших пилотов-каскадеров со всего мира. В нынешнем году в чемпионате принимают участие пилоты из 18 стран мира, сообщают информагентства.