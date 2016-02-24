В Великобритании рухнуло здание высотой с 10-этажный дом. Погиб человек

Новости Великобритании. В одном из английских графств произошло ЧП. В городе Дидкот рухнула часть здания электростанции высотой с десятиэтажный дом и длиной около 300 метров. Погиб один человек.

На месте работают экстренные службы, они разбирают завалы, под ними ещё могут оставаться люди.

По словам очевидцев, они слышали хлопок, похожий на взрыв. В полиции уже заявили, что случившееся не было терактом. Предполагаемая причина - ветхость конструкции. Электростанция не работает уже третий год. В ближайшее время её время хотели снести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.