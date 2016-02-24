Прямой эфир

В Великобритании рухнуло здание высотой с 10-этажный дом. Погиб человек

24 февраля 2016 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В одном из английских графств произошло ЧП. В городе Дидкот рухнула часть здания электростанции высотой с десятиэтажный дом и длиной около 300 метров. Погиб один человек.

На месте работают экстренные службы, они разбирают завалы, под ними ещё могут оставаться люди.

По словам очевидцев, они слышали хлопок, похожий на взрыв. В полиции уже заявили, что случившееся не было терактом. Предполагаемая причина - ветхость конструкции. Электростанция не работает уже третий год. В ближайшее время её время хотели снести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Обрушение дома

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде школьница с двумя ножами напала на учеников и преподавателей
24 февраля 2016 08:11

В Канаде школьница с двумя ножами напала на учеников и преподавателей

Подпольную нарколабораторию обнаружили в одной из квартир Кобрина
23 февраля 2016 14:04

Подпольную нарколабораторию обнаружили в одной из квартир Кобрина

Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля
23 февраля 2016 14:02

Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля