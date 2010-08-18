В Великобритании пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

16 человек остаются в больницах после железнодорожной катастрофы в Великобритании. В графстве Суффолк пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

Два вагона сошли с рельсов. От мощного удара машинист оказался зажат в покореженном локомотиве — он один из трех пострадавших, состояние которых критическое. Предположительно, виновник столкновения — водитель грузовика. Он арестован.

Накануне аналогичная катастрофа произошла в Германии. Неподалеку от Франкфурта не справился с управлением водитель мусоровоза. Машина врезалась в скоростной поезд. Два вагона сошли с рельсов. Пострадали 15 человек.