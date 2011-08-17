Прямой эфир

В Великобритании осуждены на 4 года тюрьмы организаторы уличных погромов

17 августа 2011 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Великобритании ужесточены санкции для организаторов недавних уличных погромов.

Так, королевский суд Честера приговорил двух молодых людей, призывавших к насилию, к 4 годам тюрьмы.

При этом обвиняемые непосредственного участия в беспорядках не принимали. Они взяли на себя роль координаторов: назначали время и место сбора. Надеясь на снисхождение судей, обвиняемые во всем сознались, однако это не изменило решения суда. Ранее нарушителям порядка грозило бы максимум несколько недель заключения.

Сейчас правительство страны рассматривает возможность наделения полиции правом вводить комендантский час и устанавливать зоны пропускного режима в районах, охваченных беспорядками. Кроме того, стражам правопорядка разрешат более жестко действовать против погромщиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2011 08:10

В Северное море попало более 250 тонн нефти

16 августа 2011 12:30

Россиянке выбили три зуба сотрудники турецкого отеля

510 млн рублей составил ущерб от разгула стихии в Воложине
16 августа 2011 12:14

510 млн рублей составил ущерб от разгула стихии в Воложине