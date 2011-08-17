В Великобритании осуждены на 4 года тюрьмы организаторы уличных погромов

В Великобритании ужесточены санкции для организаторов недавних уличных погромов.

Так, королевский суд Честера приговорил двух молодых людей, призывавших к насилию, к 4 годам тюрьмы.

При этом обвиняемые непосредственного участия в беспорядках не принимали. Они взяли на себя роль координаторов: назначали время и место сбора. Надеясь на снисхождение судей, обвиняемые во всем сознались, однако это не изменило решения суда. Ранее нарушителям порядка грозило бы максимум несколько недель заключения.

Сейчас правительство страны рассматривает возможность наделения полиции правом вводить комендантский час и устанавливать зоны пропускного режима в районах, охваченных беспорядками. Кроме того, стражам правопорядка разрешат более жестко действовать против погромщиков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».