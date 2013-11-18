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В варшавском метро загорелся поезд. Эвакуировано около 200 человек

18 ноября 2013 06:39
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Новости Польша. ЧП в варшавском метро. По неустановленным пока причинам, загорелся один из новых поездов типа «Inspiro», которые вышли на линию только в октябре.

Инцидент произошел, когда состав подъезжал к платформе станции «Политекника». Огонь и дым под вагоном заметили сотрудники метрополитена, из-за чего было эвакуировано около 200 человек. Возгорание удалось потушить собственными силами. Восемь человек обратились за медпомощью.

О причинах возгорания поезда не сообщается. До выяснения обстоятельств инцидента эксплуатацию новых поездов немецкой сборки приостановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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