В варшавском метро загорелся поезд. Эвакуировано около 200 человек

Новости Польша. ЧП в варшавском метро. По неустановленным пока причинам, загорелся один из новых поездов типа «Inspiro», которые вышли на линию только в октябре.

Инцидент произошел, когда состав подъезжал к платформе станции «Политекника». Огонь и дым под вагоном заметили сотрудники метрополитена, из-за чего было эвакуировано около 200 человек. Возгорание удалось потушить собственными силами. Восемь человек обратились за медпомощью.

О причинах возгорания поезда не сообщается. До выяснения обстоятельств инцидента эксплуатацию новых поездов немецкой сборки приостановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.