В варшавском аэропорту совершил аварийную посадку Боинг — второй за неделю

Новости Польши, Варшава. Очередное ЧП в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. При взлете Боинга-737 в кабине пилотов треснуло стекло.

Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку. Самолет направлялся в Брюссель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже второй инцидент в польской авиагавани на этой неделе. Во вторник Боинг той же компании LOT аварийно приземлился из-за проблем с шасси. На борту было более 230 человек. Обошлось без пострадавших.

Аэропорт был временно закрыт. Белорусская и польская авиакомпании отменили авиарейсы на один день.