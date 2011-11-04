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В варшавском аэропорту совершил аварийную посадку Боинг — второй за неделю

04 ноября 2011 08:37
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Новости Польши, Варшава. Очередное ЧП в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. При взлете Боинга-737 в кабине пилотов треснуло стекло.

Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку. Самолет направлялся в Брюссель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже второй инцидент в польской авиагавани на этой неделе. Во вторник Боинг той же компании LOT аварийно приземлился из-за проблем с шасси. На борту было более 230 человек. Обошлось без пострадавших.

Аэропорт был временно закрыт. Белорусская и польская авиакомпании отменили авиарейсы на один день.

# происшествия

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