В Узденском районе дорожники засыпали в карьер свыше 7 тонн «лишнего» битума

В карьере в Узденском районе сотрудники Госконтроля обнаружили подозрительное полезное ископаемое. Под тоннами песка лежали смолянистые глыбы.

Александр Сыч, главный специалист Комитета госконтроля по Минской области:

На данном карьере ДРСУ №163 закопала более 7 тонн битума. Как оказалось, лишний битум возник вследствие нарушения технологии производства асфальтобетона

Однако у дорожных служб своя версия произошедшего. Правда, прежде чем ее нам озвучить, начальник отдела неоднократно советовался со своим руководством по телефону.

Сергей Трус, начальник планово-производственного отдела филиала КУП «Минскдороблстрой» - «ДРСУ №163»:

Двигался аварийный битумовоз по дороге, которая на балансе у ДЭУ-62. Битум выливался из бочек. Это было ближайшее место, где он мог подождать помощь, чтобы перелиться. Всё время, пока он ждал, битум выливался.

На асфальтном заводе, откуда выехал «аварийный грузовик» с битумом, излишки этого материала — дело привычное. Ведь измеритель ингредиентов для приготовления асфальтового покрытия годами не исправен.

Почему-то только после визита проверяющих ситуация стала меняться. Заказали новые приборы, документально оформили еще 30 тонн битума, который ранее был в неучтенных излишках. А добытый из карьера материал оказался вполне пригодным для переработки.

Махинации в дорожно-строительной отрасли и халатное отношение к стройматериалам, купленным за бюджетные деньги, выявляют по всей стране. Только по двум проверенным фактам в Брестской области республиканская казна недополучила более полусотни миллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дерех, начальник Главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Как показывают проверки, сегодня еще очень много недостатков в работе организаций дорожной отрасли. Сегодня это, как ни банально, завышение стоимости и объемов выполняемых работ, качество работ.