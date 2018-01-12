В утренний час-пик в Минске столкнулись 3 машины: три человека доставлены в больницу

Новости Беларуси. Три человека госпитализированы в результате утреннего ДТП в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На улице Ваупшасова столкнулись три автомобиля.
Новости Беларуси. Три человека госпитализированы в результате утреннего ДТП в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На улице Ваупшасова столкнулись три автомобиля.
Как расказали нашему телеканалу в ГАИ Минска, женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим авто.
Отметим, что в утренний час-пик дорога загруженная, а водитель другой машины не успел среагировать на аварийное препятствие. В результате участники ДТП получили различные травмы.
Точные причины происшествия установят эксперты.