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В утренний час-пик в Минске столкнулись 3 машины: три человека доставлены в больницу

12 января 2018 10:28
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Новости Беларуси. Три человека госпитализированы в результате утреннего ДТП в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улице Ваупшасова столкнулись три автомобиля.

В утренний час-пик в Минске столкнулись 3 машины: три человека доставлены в больницу-1

Как расказали нашему телеканалу в ГАИ Минска, женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим авто.

Отметим, что в утренний час-пик дорога загруженная, а водитель другой машины не успел среагировать на аварийное препятствие. В результате участники ДТП получили различные травмы.

Точные причины происшествия установят эксперты.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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