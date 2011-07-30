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В Украине в канализационной яме погибли еще 3 человека

30 июля 2011 12:58
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Трагедия произошла 29 июля в одном из сел Донецкой области в одноэтажном здании канализационно-насосной станции. Глубина ямы составляет 3 м. Погибшие идентифицированы, причина смерти не сообщается.

Это не первая трагедия, связанная с очистными сооружениями в Украине. В августе 2010 в Днепропетровской области на территории предприятия местного водоканала в канализационном коллекторе погибли 2 человека из-за  отравление продуктами разложения органической биомассы.  

В этом же году в Винницкой области местный житель решил очистить свой канализационный колодец, но через несколько минут потерял сознание и упал на дно гидросооружения, где спустя некоторое время погиб. 

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# происшествия

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