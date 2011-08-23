В Украине спецслужбами разоблачена международная группировка хакеров

Они создали разветвленную, хорошо законспирированную сеть по всей стране, в состав которой входило свыше 20 граждан Украины и иностранцев.В результате значительно пострадали кредитно-финансовые учреждения не только в самой Украине, но и за её пределами. К примеру, экономике США нанесен ущерб на сумму около 20-ти миллионов долларов. В ходе операции было изъято высокотехнологичное оборудование, свыше одной тысячи поддельных пластиковых карт и более ста тысяч реквизитов, а также фальшивые документы прикрытия. Четыре члена группировки по решению суда арестованы. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент «Столичного телевидения».