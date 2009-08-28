В Украине деревянный заяц убил девочку

В Волынской области на территории одного из детских садов произошла трагедия - деревянная фигура зайца убила пятилетнюю девочку

Мама пришла забирать малышку домой, однако отвлеклась буквально на секунду, и вдруг увидела дочь на земле, а рядом лежал дубовый сказочный заяц весом 150 кг.

В больнице констатировали смерть девочки. Обстоятельства случившегося выясняет местная прокуратура, окончательную причину гибели ребенка назовут судмедэксперты. Милиция уже начала доследственную проверку, в прокуратуре района решают - возбуждать ли по факту гибели ребенка уголовное дело, ведь смертельную травму девочка получила на территории дошкольного учреждения, где требования к безопасности особенно высокие.

Как отмечает руководство детсада, где произошла трагедия, деревянные фигуры сказочных героев были исключительно декоративным элементом, дети играли на специально оборудованных площадках. Но вырезанные из дуба заяц, волк и медведь стояли прямо на пешеходных дорожках и у воспитанников вызывали повышенный интерес, поэтому воспитателям неоднократно приходилось уводить детей от деревянных скульптур. Простоявшие на территории детсада около 20 лет фигуры демонтировали, зайца-гусара, ставшего причиной трагедии, забрали в милицию на экспертизу. В то же время все находящиеся в районе детские учреждения получили распоряжение демонтировать с принадлежащих им территорий декоративные украшения, передает БЕЛТА.