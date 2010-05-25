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В Турции растет число жертв автокатастрофы с участием пассажирского автобуса

25 мая 2010 16:00
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В больнице скончался 17-й турист из России. 23 раненых – в реанимации. В удовлетворительном состоянии лишь один пассажир – пятилетняя девочка.ДТП произошло рано утром в Анталье. Автобус пробил ограждение моста и рухнул с 15-метровой высоты в реку. Чтобы достать пассажиров, спасателям пришлось разрезать корпус транспортного средства. Обстоятельства происшествия выясняются. Первоначально предполагалось, что водитель автобуса уснул за рулем, но это не подтвердилось. Новые версии о причинах ДТП пока не оглашаются.
# происшествия

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