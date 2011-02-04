Прямой эфир

В Турции прогремели два взрыва: погибли 17 человек

04 февраля 2011 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Турции с разницей в несколько часов прогремели два взрыва, на связанных между собой. В результате ЧП погибли 17 человек, десятки ранены.

Первый взрыв произошел на одной из фабрик, в это время в здании находились около 50 рабочих. Два этажа обрушились полностью. Люди оказались под завалами, шестерых спасти не удалось. Предварительная причина трагедии — утечка газа.

Второй взрыв прогремел в лакокрасочной мастерской. До этого там начался пожар и сдетонировали емкости с химическими веществами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
04 февраля 2011 13:45

Массовая демонстрация в столице Турции Анкаре: полиция разгоняет людей водометами и слезоточивым газом

04 февраля 2011 12:30

В Беларуси в этом году ожидаются крупные паводки

В Гомельской области затоплены 5 населенных пунктов
04 февраля 2011 10:15

В Гомельской области затоплены 5 населенных пунктов