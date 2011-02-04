В Турции прогремели два взрыва: погибли 17 человек

В Турции с разницей в несколько часов прогремели два взрыва, на связанных между собой. В результате ЧП погибли 17 человек, десятки ранены.

Первый взрыв произошел на одной из фабрик, в это время в здании находились около 50 рабочих. Два этажа обрушились полностью. Люди оказались под завалами, шестерых спасти не удалось. Предварительная причина трагедии — утечка газа.

Второй взрыв прогремел в лакокрасочной мастерской. До этого там начался пожар и сдетонировали емкости с химическими веществами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».