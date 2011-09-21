В Турции перевернулся автобус с туристами. Среди пострадавших – 4 белоруса

Они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Всего в момент происшествия в салоне микроавтобуса находилось 20 человек, среди которых 18 туристов. Один из пассажиров, гражданин Украины, погиб.

Авария произошла накануне, когда автобус вез туристов из аэропорта Антальи в гостиницы Алании. Виновником происшествия стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Ситуации находится на контроле у белорусского дипломатического представительства в Турции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Семенов, третий секретарь посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:

В городе Манавгат, провинция Анталия, Турция, произошло ДТП, в результате которого перевернулся автобус, перевозивший туристов из аэропорта Анталии. Среди пострадавших – четыре гражданина Республики Беларусь.

По информации, полученной в больнице Манавгата, состояние данных граждан удовлетворительное. Среди полученных травм – ссадины и ушибы. И в течение одного-двух дней все пострадавшие граждане Беларуси будут выписаны из больницы.

Контактная информация консульской службы посольства доведена до сведения указанных граждан.