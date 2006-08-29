В Турции не утихают взрывы

Очередной взрыв в Турции прогремел во второй половине 28 августа в центре туристического города Анталия. Погибли четыре человека и более 70 - получили различные ранения. Сработало взрывное устройство с дистанционным управлением. Оно находилось в ящике мотоцикла для перевозки фастфуда, припаркованного у перекрестка в центре турецкого курорта. Взрыв в Анталии произошел 28 августа в 16.45 местного времени в центральном районе Донерджилер. Там расположены сувенирные магазины, кафе, рестораны, пункты обмена валюты, а также представительство нескольких банков. Уже установлены личности двоих погибших в результате взрыва. Это граждане Турции.

Напомним, что инцидент произошел менее чем через сутки после серии взрывов в двух других турецких городах, Мармарисе и Стамбуле, в результате которых пострадали 27 человек.