В Турции 9-летний россиянин травмировал мозг в аквапарке

В Алании ребенок катался на горке в аквапарке, ударился головой, потерял сознание. Врачи диагностировали отек мозга, сейчас мальчик подключен ко всем аппаратам для жизнеобеспечения. Однако вылечить мальчика в Алании не могут – нет соответствующих специалистов и оборудования. Данный случай признан страховым, компания-страховщик организовала и возмещает оказание медицинской помощи ребенку в госпитале Алании. Спецборт Центр медицины и катастроф вылетел из Москвы сегодня в 11.00 утра по мск, чтобы доставить мальчика на лечение в Москву. Рейс будет оплачен из бюджета РФ, сообщает www.ctv.by со ссылкой на РИА «Новости».