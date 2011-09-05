В Турции 5-летний ребенок утонул в бассейне на глазах у плавающих людей

Десятки взрослых, которые находились в тот момент в бассейне, «не сразу поняли, что 5-летний ребенок тонет, и не обратили на него внимания».

Представители Ростуризма поясняют, что житель Казани Тимур Галямов прыгнул в бассейн в том месте, где запрещено плавать детям младше 10 лет. Поэтому народ не сразу понял, в чем дело, и не помог ребенку.

Тело мальчика было обнаружено семейной парой. В момент, когда ребенок тонул, его матери, с которой он приехал на отдых, не было около бассейна. Она ненадолго отлучилась, оставив сына одного.

Страховая компания занимается оформлением документов для отправки тела погибшего ребенка в Россию, сообщает ctv.by.