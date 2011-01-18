В Тунисе объявлен состав нового правительства национального единства

В Тунисе подсчитывают ущерб от массовых беспорядков. По предварительной оценке он составил более полутора миллиардов евро.

Массовые акции протестов охватили страну в середине декабря прошлого года. Недовольства были вызваны высоким уровнем безработицы и плохими социальными условиями. В результате столкновений погибли около 80 человек.

На данный момент ситуация в стране под контролем. Накануне премьер-министр Туниса объявил состав нового правительства национального единства. Свои посты сохранили главы Минобороны, Минфина, МИДа и МВД страны.

Внеочередные президентские выборы начнутся в Тунисе в течение 60 дней.

Напомним, что в пятницу в связи с напряженностью в стране экс-президент Зин аль-Абидин бен Али покинул страну, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».