В Тульской области обнаружили обломки потерпевшего крушение самолета Ан-22

Трагедия унесла жизни 12 военных летчиков. Поисками места падения лайнера с ночи занимались более 100 военнослужащих. Известен был лишь ориентировочный квадрат, где пропала связь с экипажем «Антея». До места падения добирались на лыжах и снегоходах.

На месте крушения работают около 400 спасателей. Так называемые «черные ящики» найти пока не удалось. Среди причин авиакатастрофы рассматривают отказ двигателя.

Такой тип разработали еще в 50-х, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И военные эксперты считают, что самолеты с этим видом двигателя отжили свой срок, однако замены им на данный момент нет.