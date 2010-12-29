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В Тульской области обнаружили обломки потерпевшего крушение самолета Ан-22

29 декабря 2010 15:19
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Трагедия унесла жизни 12 военных летчиков. Поисками места падения лайнера с ночи занимались более 100 военнослужащих. Известен был лишь ориентировочный квадрат, где пропала связь с экипажем «Антея». До места падения добирались на лыжах и снегоходах.

На месте крушения работают около 400 спасателей. Так называемые «черные ящики» найти пока не удалось. Среди причин авиакатастрофы рассматривают отказ двигателя.

Такой тип разработали еще в 50-х, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И военные эксперты считают, что самолеты с этим видом двигателя отжили свой срок, однако замены им на данный момент нет.

# происшествия # Фотофакт

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