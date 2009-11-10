В три посольства в Нью-Йорке пришли письма с белым порошком

Письма с белым порошком пришли в расположенные в Нью-Йорке дипломатические представительства Австрии, Узбекистана и Франции. Порошок отправлен на экспертизу в криминалистическую лабораторию.

Письма с подозрительным веществом были доставлены по адресам в интервале между 16:00 и 18:30 понедельника по местному времени. По данным нью-йоркской полиции, в качестве меры предосторожности около 40 сотрудников диппредставительств прошли процедуру обеззараживания, сообщает NEWSru.com.

«Почтовый терроризм» и рассылка различных порошков получили широкое распространение в США после 11 сентября 2001 года. Тогда многие американские компании получили письма с белым порошком, который оказался штаммами сибирской язвы. В результате погибли пять человек, еще 17 оказались в больнице. Брюс Айвинс, единственный подозреваемый в рассылке зараженных писем и один из ведущих в США специалистов в области биологической обороны, летом прошлого года покончил с собой.

Между тем в декабре прошлого года в офисы более 40 губернаторов штатов по всей стране и также в 15 посольств США в Европе также были отправлены конверты с белым порошком — их содержимое оказалось нетоксичным и безопасным для здоровья.