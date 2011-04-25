Прямой эфир

В трехстах метрах от белорусско-польской границы задержали двое граждан Грузии

25 апреля 2011 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как выяснилось в ходе разбирательства, один из нелегалов два года назад был депортирован из Польши, куда приехал вполне официально.

Вторую попытку попасть в страны ЕС, уже незаконным способом, задержанный предпринял с двоюродным братом. Граждане республики Закавказья на самолёте прилетели в Минск, затем на поезде прибыли в Волковыск. Передвигались они по ночам, и когда пересекли забор из колючей проволоки, решили что уже в Польше. Однако, увидев пограннаряд, нарушители поняли что ошиблись.

С начала года это уже седьмой случай задержания граждан Грузии, всего задержано 17 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:
Им инкриминируются три статьи Административного кодекса: нарушение государственной границы, нарушение пограничного режима и нарушение правил пребывания в Республике Беларусь иностранных граждан. Планируется депортация на родину с запретом въезда в Республику Беларусь на три года.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
25 апреля 2011 12:44

Вместе с мусором в Гомельской области горят дома

25 апреля 2011 12:15

К тушению лесных пожаров в России привлечены около 3 тысяч человек и почти 600 единиц техники

25 апреля 2011 12:10

Жертвами огня в Пекине стали 17 человек, еще 24 пострадали