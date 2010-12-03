В Томске снегоуборочная машина засыпала снегом ребенка

2 декабря сотрудники МЧС спасли девочку, которую полностью засыпала снегом снегоуборочная машина.

В Томске водитель снегоуборочной машины, не заметив на снежной горке рывших ходы детей, засыпал их снегом. Внутри горки в тот момент находилась 9-летняя девочка. Ее полностью завалило.