В Томске снегоуборочная машина засыпала снегом ребенка

В Томске водитель снегоуборочной машины, не заметив на снежной горке рывших ходы детей, засыпал их снегом. Внутри горки в тот момент находилась 9-летняя девочка. Ее полностью завалило.
Девочку из сугроба вызволили спасатели и передали врачам «скорой помощи». С диагнозами переохлаждение и гипоксия она была доставлена в детскую больницу №4, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Агентство новостей ТВ2». По словам главврача Николая Морозова, сейчас она чувствует себя хорошо, но на всякий случай врачи продержат ее под наблюдением до понедельника.