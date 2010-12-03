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В Томске снегоуборочная машина засыпала снегом ребенка

03 декабря 2010 10:30
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2 декабря сотрудники МЧС спасли девочку, которую полностью засыпала снегом снегоуборочная машина.

В Томске водитель снегоуборочной машины, не заметив на снежной горке рывших ходы детей, засыпал их снегом. Внутри горки в тот момент находилась 9-летняя девочка. Ее полностью завалило.

Девочку из сугроба вызволили спасатели и передали врачам «скорой помощи». С диагнозами переохлаждение и гипоксия она была доставлена в детскую больницу №4, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Агентство новостей ТВ2». По словам главврача Николая Морозова, сейчас она чувствует себя хорошо, но на всякий случай врачи продержат ее под наблюдением до понедельника.

# происшествия

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