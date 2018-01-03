В Толочинском районе пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя: мужчина в реанимации

Новости Беларуси. В Толочинском районе пенсионер в автобусе ударил ножом помощника водителя.
По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось 1 января вечером. 62-летний пассажир в результате конфликта ударил ножом мужчину, который являлся помощником водителя, и убежал в лес.
Примерно через час нападавшего задержали.
Начато уголовное дело.
Пострадавший в реанимации. У него проникающее ножевое ранение брюшной полости.
На минувшей неделе в Октябрьском пешеход несколько раз ударил сотрудника ГАИ в лицо – здесь подробнее.