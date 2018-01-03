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В Толочинском районе пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя: мужчина в реанимации

03 января 2018 10:42
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Новости Беларуси. В Толочинском районе пенсионер в автобусе ударил ножом помощника водителя.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось 1 января вечером. 62-летний пассажир в результате конфликта ударил ножом мужчину, который являлся помощником водителя, и убежал в лес.

Примерно через час нападавшего задержали.

Начато уголовное дело.

Пострадавший в реанимации. У него проникающее ножевое ранение брюшной полости.

На минувшей неделе в Октябрьском пешеход несколько раз ударил сотрудника ГАИ в лицо – здесь подробнее.

# происшествия # Нападение

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