В Тихом океане затонул самолет ВВС Чили. 21 человек пропал без вести

Самолет «Casa-212», на борту которого находились три члена экипажа и 18 пассажиров, потерпел крушение и упал в Тихий океан в районе острова Хуан-Фернандес.

Крушение произошло после двух неудачных попыток захода на посадку в местном аэропорту. По словам диспетчера службы, посадке мог помешать сильный боковой ветер.

Как сообщают чилийские СМИ, в 16.41 по местному времени пилот сообщил на землю о неблагоприятных погодных условиях и о невозможности выполнить посадку. После этого связь с самолетом пропала.

Пока спасателям удалось найти лишь обломки машины и личные вещи находившихся на борту людей.

Среди пропавших – один из наиболее популярных ведущих чилийского телевидения Фелипе Камироага, который летел вместе со съемочной группой программы «Buenos Dias a Todos» («Всем добрый день»), сообщает ctv.by.