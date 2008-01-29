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В Татарстане объявлен траур по погибшим школьникам

29 января 2008 11:47
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Четверо ребят погибли в результате схода лавины. Похороны назначены на завтра. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

Сход снежной лавины произошел накануне вечером, когда группа подростков каталась по склону одного из оврагов на окраине Бугульмы. В результате девять человек накрыло четырехметровым слоем снега. Двоим ребятам удалось выбраться самим, троих спасли подоспевшие местные жители и спасатели.

По данным МЧС страны, подобные происшествия для Татарстана редкость. Спровоцировали лавину обильные снегопады, прошедшие в республике на минувшей неделе.
# происшествия

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