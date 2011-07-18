В Татарстане готовятся к поднятию теплохода «Булгария»

Завершается операция по выравниванию судна на грунте — установке его на ровный киль.

Накануне операцию пришлось отложить из-за обрыва троса. Во время происшествия никто из спасателей не пострадал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейчас судно находится на глубине 20 метров. Оно увязло в толстом слое ила. Сначала теплоход планируют поднять до уровня главной палубы, затем начнут откачивать воду из корпуса. И лишь после этого «Булгарию» отбуксируют в док.

Пассажирское судно затонуло 10 июля в Куйбышевском водохранилище Татарстана в трех километрах от берега. На его борту находились более 200 человек. Спаслись только 79.