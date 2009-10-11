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В Таллинне вновь осквернен памятник Воину-освободителю

11 октября 2009 14:31
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На скульптуре бронзового солдата появились серебристо-белые пятна.

Возмущенные жители города обратились в полицию. Образцы жидкости эксперты взяли на анализ.

В последний раз монумент подвергался нападению вандалов в августе. Тогда злоумышленники разрисовали стены у памятника свастикой. Преступников не нашли.

В апреле 2007 года в Эстонии произошли массовые беспорядки, вызванные решением правительства перезахоронить останки советских солдат из братской могилы и перенести установленный в их честь памятник Воину-освободителю на Военное кладбище. Тгда были задержаны около 1200 человек, 50 получили ранения.

# происшествия

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