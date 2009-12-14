В Таиланде задержан Ил-76, перевозивший крупную партию оружия: в составе экипажа есть белорус

На самолете, летевшем из КНДР, были обнаружены от 30 до 40 тонн различного оружия. Тайская полиция предъявила обвинения экипажу, в составе которого находился наш соотечественник Михаил Петухов.

Вопрос его задержания держит на контроле посольство Беларуси во Вьетнаме, сообщили в МИД Беларуси.

По словам представителя полиции, экипаж обвиняют в незаконном хранении оружия. В то же время сами летчики заявили, что ничего не знали о характере груза, который везли из Кореи. По законам Таиланда, всем пятерым грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Расследование этого дела продолжается. Полиция пока не знает, куда оружие должно было быть доставлено. Ил-76 был задержан в Бангкоке 11 декабря после того, как экипаж запросил посадку для дозаправки. Сегодня летчики предстанут перед судом.