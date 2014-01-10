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В Таиланде во время акции оппозиции пострадали люди

10 января 2014 15:21
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Новости Таиланда. Крупнейшие мировые авиакомпании отменяют рейсы в столицу Таиланда.

В Таиланде шесть человек получили ранения в результате столкновений сторонников и противников действующего правительства.

Массовые волнения неустанно проходят в Королевстве с конца октября 2013 года. Таким способом демонстранты требуют отставки исполняющей обязанности премьер-министра, но пока добились лишь резкого сокращения числа туристов, желающих посетить Королевство. По данным Туристического совета Таиланда, из-за акции оппозиции туриндустрия города только за первый месяц года потеряет более полумиллиарда долларов.

Крупнейшие мировые авиакомпании уже объявили об отмене рейсов в столицу Таиланда с начала будущей недели. Это связано с планами демонстрантов провести 13 января масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Массовые беспорядки в Таиланде

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